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عدن - ياسمين عبدالعظيم - العدو اللدود للإمارات يطير إلى الرياض ويلتقي الرئيس هادي .. والأخير يستقبله بحفاوة ويهمس في أذنه بهذه الكلمات المزعجة لـ‘‘أبوظبي’’ (صورة)

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