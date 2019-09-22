تدشين مشروع الاستجابة العاجلة للاحتياجات البيئية

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الأحد 22 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
دشنت مؤسسة قدرة للاستثمار البشري، اليوم السبت، مشروع الاستجابة العاجلة لاحتياجات الاصحاح البيئي، بمحافظة عدن، بتمويلٍ من منظمة LWR، وبالتنسيق مع صندوق النظافة وتحسين المدينة. واستهدف المشروع مناطق المهمشين، والأحياء الشعبية في ثلاث مديريات بالمحافظة، وهي صيرة، المعلا، والتواهي، بمشاركة عمال النظافة.
وتضمن المشروع تنفيذ حملة نظافة، وإصلاح وصيانة شبكات الصرف الصحي وتوسيعها، وبناء غرف خاصة لرمي القمامة، بالإضافة إلى توزيع سلل صحية لعشرة آلاف مستفيد، والقيام بحملات توعية في المديريات الثلاث.
حضر التدشين عبدالله السباعي، منسق المؤسسة في مديرية صيرة، ومحمد سالم ضابط الرقابة والتقييم في المشروع، ومنى عرش مسؤولة الاتصال والتواصل، ماجد المسئول اللوجستي، ومحمد حزام ومختار الحسني من القائمين على المشروع.
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