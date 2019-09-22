شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : السفارة اليمنية بالرياض تزف البشرى للمغتربين اليمنيين .. وداعا للرسوم والغرامات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السفارة اليمنية في الرياض، السبت، عن صدور الموافقة من الجهة المختصة في بإعفاء اليمنيين أو أفراد عائلاتهم الراغبين بالمغادرة النهائية من الرسوم والغرامات ذات الصلة بتجديد الإقامات، ورسوم مرافقين، وهوية زائر، والتغيب عن العمل وغيره.

وأهابت السفارة باليمنيين الراغبين بالاستفادة من هذه التسهيلات القيام بمراجعة إدارات الوافدين كلا في منطقة إقامته لاستكمال الإجراءات، وفقا للضوابط ذات الصلة بما في ذلك إجراءات البصمة (مرحل) التي تسمح بالدخول إلى أراضي المملكة لغرض تأدية العمرة أو مناسك فريضة الحج فقط.