شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السلاح الفتاك والمرعب الذي سيقضي على الحوثيين حتى في جحورهم وسيجبرهم على الإستسلام ورفع الراية البيضاء !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هذا السلاح الفتاك الذي يتمناه خبير عسكري سعودي من بلاده استخدامه حتى ترفرف اعلام الشرعية في كل ربوع اليمن . وكشف الخبير العسكري السعودي الدكتور على التواتي، عن "حلم يقظة" يحلم به حتى يرى علم الشرعية اليمنية يرفف فوق كل جبال اليمن. وقال في تغريدة على "تويتر" رصدها "المشهد الخليجي": "أحلم حلم يقظة أن أرى "الاف ١٥ سترايك ايجل" تفعل أفاعيلها بالمدرعات الورقية التي يحتمي بها الجبناء والمرتزقة".. ويعود علم الشرعية ليرفرف فوق كل اليمن عزيزاً منتصراً". وأضاف: "هذا هو أبلغ رد حتى على هجمات أبقيق وخريص".

و"١٥ سترايك ايجل" عبارة هي مقاتلة ضاربة متعددة المهام تعمل في جميع الأحوال الجوية



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