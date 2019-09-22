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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مليونيرة سعودية ترفع دعوى ضد زوجها في مدينة جدة .. والمحكمة تفاجئها بما حدث خلال الثلاثين دقيقة !!

قررت محكمة جدة شطب دعوى أقامتها مليونيرة ضد طليقها رجل الأعمال لتغيبها عن حضور الجلسة وفق نظام المرافعات الشرعية.

وحسب «عكاظ» شطبت الدائرة الدعوى بعد مرور 30 دقيقة، فيما تستكمل 3 محاكم قضايا متبادلة بينهما رفعت من أشهر، وتم الصلح فيها، وأخرى جديدة. مشيرة إلى أن هناك 6 دعاوى متبادلة بين الملياردير ومطلقته في خلافات نشبت بينهما عقب طلاقهما قبل عامين.



وتابعت: تمثلت الدعاوى في سب وشتم عبر الـ«واتساب»، والرسائل النصية، ودعاوى تهجم، وأخرى مالية في شراكة تجارية بين الطرفين، إضافة إلى دعاوى حضانة وزيارة لأطفالهما الثلاثة. ويتهم كل طرف الآخر بعدد من التهم.

وأضافت: يسعى مقربون من العائلة إلى تقريب وجهات النظر وإصلاح الخلافات بأن يتنازل كل طرف عن القضية المرفوعة ضد الآخر، لاسيما أن عددا من الدعاوى أحيلت للجنة الصلح.

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