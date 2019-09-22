هادى يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بالعيد الوطني للمملكة

الأحد 22 سبتمبر 2019

عبد ربه هادى منصور

كتب الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،برقيتا تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، هنأهما فيها بمناسبة الذكرى الـ 89 لليوم الوطني للمملكة.

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وأشار فخامة الرئيس إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في مختلف المجالات التي مكنت المملكة من الوصول الى آفاق واسعة من التطور والنماء وأشاد فخامة الرئيس بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة لليمن في مختلف المراحل والظروف، وعلى مختلف المستويات والصعد وفي هذه المرحلة الراهنة، كما كانت كذلك على الدوام من خلال اوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، في إطار قيادتها لتحالف دعم الشرعية في اليمن. وقال فخامة الرئيس وقبل هذا وذاك نعبر عن اعتزازنا للتضحيات الجسيمة والدماء الزكية التي قدمتها المملكة لليمن ارضاً وانساناً لتجسيد واحدية الهوية والهدف والمصير المشترك..

مؤكداً على مكانة المملكة وما تمثله من قيمة وإيقونة للعالم العربي والإسلامي من خلال إسهاماتها وأياديها البيضاء تجاه الجميع.. معبراً عن موقف اليمن الذي لا يتزحزح كداعم وحليفاً للمملكة في وجه التحديات والتربصات التي تحاول عبثاً الأيادي الإيرانية وأدواتها المارقة من تعكير صفو واستقرار مملكة الإنسانية والسلام.

وقال ستخرج المملكة منتصرة كعادتها شامخة ورافعة راية الحق والتوحيد التي تبطل وتتلاشى أمامها كل المؤامرات والدسائس والفتن. وعبر فخامة الرئيس باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني وأطيب التمنيات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وللحكومة والشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة الوطنية.. متمنيًا لهما موفور الصحة والسعادة.