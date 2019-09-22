محلات الصرافة فى صنعاء

كتب الخليج 365

وبحسب وثيقة حصل عليها "الخليج 365"، منعت مليشيا الحوثي جميع المصارف والبنوك من التعامل مع ست شركات مالية كبيرة المتمثلة في (شبكة النجم، شبكة المحيط، شبكة ودادية، وشبكة الامتياز، وشبكة يمن أكسبرس، وشبكة الياباني).

وكشفت مصادر مصرفية، عن أسباب هذا القرار وقالت بأنه يعود إلى رفضها الابتزاز الحوثي، بدفع غرامات مالية خيالية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالمستندات .. الحوثي يغلق 6 محلات صرافة .. والسبب ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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