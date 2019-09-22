عاجل .. هادى يوجة رسالة هامة لمحافظ البنك المركزى الجديد .. والسبب ؟

الأحد 22 سبتمبر 2019

عبد ربه هادى منصور

كتب الخليج 365

وجه الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، الحكومة اليمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تراجع الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، ومنع المضاربات التي تضر بالعملة الوطنية.



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وحث الرئيس هادي خلال لقائه اليوم في العاصمة السعودية الرياض، محافظ البنك المركزي الجديد، أحمد عبيد الفضلي، ووزير المالية الجديد، سالم بن بريك، على "العمل الجاد بالإمكانيات المتاحة للحفاظ على استقرار أسواق الصرف ومواجهة المتلاعبين بأسعار الصرف والتنسيق الكامل بين البنك والحكومة،"حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض.

وقال الرئيس إنه "بمضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وبدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية سيتعافى الوطن من تداعيات تمرد وانقلاب ميلشيا جماعة الحوثي المدعومة من إيران".

وشدد الرئيس اليمني على "تحقيق الاستقرار في المحافظات المحررة والإيفاء بمستحقات التنمية الخاصة بالمحافظات وفي مقدمها محافظة حضرموت وشبوة".