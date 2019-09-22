شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : تمرد عسكري جديد على الشرعية .. ومنطقة عسكرية بالكامل تخرج عن السيطرة وترفض التوجيهات وترسل الرسالة الأخيرة للقيادة .. شاهد ما ورد فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المتحدث العسكري باسم قاعدة العند العسكرية ماهر عبدالحكيم الحالمي أن عدة محاور عسكرية رفضت قرار وزير الدفاع اليمني المقدشي بإيقاف اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة. وكتب الحالمي في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" قائلا: "وصلتنا اليوم برقيات من كافة الوية محور الضالع ومحور العند ومحور باب المندب ومحور أبين وكافة الجبهات (من مكيراس ابين إلى جبهات الضالع وصولاً إلى جبهة حمالة وجبهة الشريجة إلى جبهة حيفان الصبيحة) ترفض توجهيات المقدشي". وأضاف أن هذه المحاور والجبهات "تخضع لأوامر وتوجيهات القائد اللواء الركن/ فضل حسن العمري قائد المنطقة العسكرية الرابعة قائد اللواء الثاني مشاة حزم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الآن : تمرد عسكري جديد على الشرعية .. ومنطقة عسكرية بالكامل تخرج عن السيطرة وترفض التوجيهات وترسل الرسالة الأخيرة للقيادة .. شاهد ما ورد فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.