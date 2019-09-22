شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.." صورة " لرئيس الوزراء الأسبق " بحاح " تكشف حقيقة اخضاعه للاقامة الجبرية بمنزلة بصنعاء بعد اجتياح الحوثيين للعاصمة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس الوزراء الأسبق والموالي للإمارات المهندس " خالد بحاح " اثناء فترة احتجازة بصنعاء بعد اجتياحها من الحوثيين في 21 سبتمبر 2014م . وعلق رئيس تحرير موقع"مأرب برس" على الصورة بالقول "من هنا بدأت خيانات خالد بحاح يوم اوهم اليمنيين انه كان محاصرا في منزله وان الحوثيين ارغمَوه على الإقامة الجبرية .. فقام يومها بنشر صوره وهو يزرع الورود في حديقته. لم نكن نعلم أنه يزرع ألغاما في حقول السياسة ويحفر عمالته بكل وقاحة.. اليوم ينهش في سلطة كان يومها هو قائدها ومسئولها".

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