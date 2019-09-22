شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة المصرية تلقي القبض على ثلاثة مواطنين يمنيين بميدان التحرير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت الشرطة المصرية القبض على ثلاثة مواطنين يمنيين أثناء تواجدهم مصادفة قرب مسيرات ليلة أمس في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة.

وقال إبراهيم الجهمي، المستشار في السفارة اليمنية بالقاهرة، على صفحته في موقع فيسبوك، إن الشرطة المصرية قبضت على ثلاثة يمنيين، أمس الجمعة، في ميدان التحرير.

وأضاف الجهمي: “برغم التحذيرات التي أطلقناها، للأسف، تم القبض على ثلاثة مواطنين يوم أمس، وهم يتجولون بالقرب من تجمعات بميدان التحرير”.

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وأردف الجهمي قائلاً: “لا تخيفكم قناة الفتنة (الجزيرة)، مصر بحمد الله آمنة، والوضع مستقر، وأرحب بكل من يرغب زيارة مصر للسياحة أو العلاج أو للدراسة”.

وكان مسؤولون وناشطون دعو المواطنين اليمنيين المتواجدين في جمهورية مصر إلى الابتعاد عن التجمعات الاحتجاجية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية المصرية.

يشار إلى أن جمهورية مصر أبرز الدول الشقيقة التي يقصدها الطلاب والمرضى اليمنيون، ويقطنها قرابة نصف مليون يمني منذ بداية الحرب في اليمن قبل خمسة أعوام.