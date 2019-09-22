شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تصدر اعفاء من الرسوم والغرامات للمقيمين اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعلن سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض لأبنائها المقيمين في المملكة العربية السعودية أن الجهات المختصة في المملكة قد أصدرت توجيهاً كريماً باعفاء أشقائهم اليمنيين المقيمين منفردين أو مع عائلاتهم الراغبين بالمغادرة النهائية من الرسوم والغرامات ذات الصلة بتجديد الاقامات، رسوم مرافقين، هوية زائر، التغيب عن العمل وغيره.

وعليه تهيب السفارة بأبنائها المقيمين بالمملكة والراغبين بالاستفادة من هذه التسهيلات القيام بمراجعة إدارات الوافدين في مناطق اقامتهم لاستكمال الإجراءات وفقا للضوابط ذات الصلة بما فيها إجراءات البصمة (مرحل) التي تسمح بالدخول الى أراضي المملكة لغرض تأدية العمرة او مناسك فريضة الحج فقط.