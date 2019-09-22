غارات جوية على اليمن تستهدف محافظتي صنعاء وعمران

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

مع اول ساعة من اليوم الاحد، أقدم طيران التحالف السعودي الاماراتي على معاودة غاراته الجوية على اليمن، مستهدفاً محافظتي صنعاء وعمران.

وذكرت مصادر محلية أن طيران التحالف السعودي الاماراتي شن قبل قليل غارتان على مديرية همدان بمحافظة صنعاء.

كما شن 3 غارات على جبل ضين بمحافظة عمران.

وتأتي هذه الغارات في رسالة واضحة على رغبة السعودية في استمرار عدوانها على اليمن رغم المبادرة اليمنية بوقف العمليات السعودية.