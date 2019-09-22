في تطور نوعي.. الكشف عن مصدر الغارات الجوية على اليمن خلال الساعات الماضية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

صعد التحالف السعودي الاماراتي من غاراته الجوية على مناطق مختلفة من اليمن خلال الساعات الماضية، حيث وصلت الى أكثر من 39 غارة جوية في اقل من 12 ساعة.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد” يحيى سريع” أن اجمالي عدد الغارات الجوية لطيران العدوان على عدد من المحافظات خلال ال12 ساعة الماضية بلغت أكثر من 39 غارة.

وكان طيران العدوان شن صباح السبت 9 غارات جوية على مديرية حرض بمحافظة حجة و3 غارات على منطقة آل عمار في مديرية الصفراء وثلاث غارات أخرى على مناطق متفرقة من مديرية كتاف بصعدة، كما واصل طيران العدوان شن أربع غارات على شبكة الاتصالات في جبل ضين بمدرية عيال سريح بعمران.

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وفند العميد سريع عدد الغارات واسماء الدول المشاركة في شن تلك الغارات وذلك في تطور نوعي للجيش واللجان الذي بات قادراً على رصد الطائرات وتحديد نوعها ومصدرها وجاءت التفاصيل كالتالي:-

29 غارة شنها الطيران السعودي على المناطق التالية:

13 غارة في جبهة نجران

6 غارات في حرض

3 غارات في صرواح

3 غارات في الصفراء

3 غارات في عمران

غارة في البقع

10 غارات شنها الطيران الاماراتي:

4 غارات في سحار

غارتين في جبهة نجران

غارتين في حرض

غارة في عمران

غارة في البقع