الاكثر مشاهدة - الحوثي يقتل نفسه في محافظة إب وسط اليمن .. ووكالة روسية تكشف تفاصيل ما حدث

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يقتل نفسه في محافظة إب وسط اليمن .. ووكالة روسية تكشف تفاصيل ما حدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قُتل أربعة أشخاص وأصيب 7 آخرون، يوم السبت، في اشتباكات بين عناصر من جماعة "الحوثي"، في محافظة إب وسط اليمن.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة إب لوكالة "سبوتنيك" بأن اشتباكات اندلعت بين مسلحين تابعين لـ "أنصار الله" في محيط الإستاد الرياضي بمدينة إب، أثناء احتفالية أقامتها الجماعة داخل الملعب بمناسبة الذكرى الخامسة لما تسميه الجماعة "ثورة 21 أيلول/سبتمبر"، في إشارة لسيطرة الجماعة على لعاصمة صنعاء ومناطق أخرى باليمن في 2014.

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وأضاف المصدر أن الاشتباكات أوقعت 4 قتلى و 7 من الجرحى، مرجعا إياها لـ "خلافات بين عدد من المشرفين الحوثيين [على الفعالية]"، دون المزيد من التفاصيل.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطر عليها الحوثيون أواخر عام 2014.