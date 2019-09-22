الاكثر مشاهدة - وأخيرًا : ‘‘العسيري’’ يفضح الرأس الكبير ويكشف بالاسم عن مدبر عملية اغتيال خاشقجي.. شاهد من يكون؟

شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرًا : ‘‘العسيري’’ يفضح الرأس الكبير ويكشف بالاسم عن مدبر عملية اغتيال خاشقجي.. شاهد من يكون؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف أحمد العسيري، نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق، في اعترافات له عن اسم المدبر الحقيقي لعملية قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بالقنصلية السعودية بإسطنبول.

وأوضح "العسيري" أنه أسس ثلاث فرق وهي فريق التخابر، وفريق الإقناع والتفاوض، والدعم اللوجستي على أن يكون الجنرال منصور أبو حسين مسؤولًا عن الفرق الثلاثة، بحسب صحيفة "صباح" التركية. Advertisements ​ ​​​​​​ ​​ وقالت الصحيفة: "إنه لأول مرة يتضح أن المسؤول عن فريق التنفيذ والمكون من ثلاث مجموعات هو منصور أبو حسين، وليس كما كان يعتقد سابقًا ماهر المطرب، المكلف بعملية التفاوض مع خاشقجي، ويعد الرجل الثاني في الفريق".

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