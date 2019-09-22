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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمرد عسكري مفاجئ في قاعدة العند .. ومنطقة عسكرية بالكامل تخرج عن سيطرة الشرعية

قال المتحدث العسكري باسم قاعدة العند العسكرية ماهر عبدالحكيم الحالمي أن عدة محاور عسكرية رفضت قرار وزير الدفاع اليمني المقدشي بإيقاف اللواء فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة.

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وكتب الحالمي في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" قائلا: "وصلتنا اليوم برقيات من كافة الوية محور الضالع ومحور العند ومحور باب المندب ومحور أبين وكافة الجبهات (من مكيراس ابين إلى جبهات الضالع وصولاً إلى جبهة حمالة وجبهة الشريجة إلى جبهة حيفان الصبيحة) ترفض توجهيات المقدشي"

وأضاف أن هذه المحاور والجبهات "تخضع لأوامر وتوجيهات القائد اللواء الركن/ فضل حسن العمري قائد المنطقة العسكرية الرابعة قائد اللواء الثاني مشاة حزم".