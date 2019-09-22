شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: بالتزامن مع خروج عدد كبير من المتظاهرين ...وزارة الداخلية المصرية تفاجى الجميع وتصدر هذا البيان الهام والعاجل"بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل: بالتزامن مع خروج عدد كبير من المتظاهرين ...وزارة الداخلية المصرية تفاجى الجميع وتصدر هذا البيان الهام والعاجل"بيان" 2019/09/22 الساعة 12:20 صباحاً أفادت قناة إكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها أن وزارة الداخلية المصرية كشفت عن وكر لأحد العناصر الإرهابية التابعة لحركة حسم بمنطقة المطرية، والعثور على كميات كبيرة من المواد المتفجرة والأسلحة والذخيرة وآر بى جى وعدد من القذائف، فى الوكرالإرهابى لعمرو أحمد محمود أبو الحسن، وقتل بعد تبادل إطلاق النار.

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