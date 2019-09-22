مقتل وإصابة 4 أشخاص إثر إنفجار قذيفة بالمحفد

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السبت 21 سبتمبر 2019
سقوط مقذوف ار بي جي
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الخليج 365 ـ متابعات
كشفت مصادر محلية، اليوم السبت، عن مصر شخص وإصابة 3 آخرين، وذلك بعد انفجار قذيفة “ار بي جي”، في وسط مدينة المحفد بمحافظة أبين.
وقال مصادر محلية، إن مقذوف “ار بي جي” أنفجر إثر احتكاكه بجسم غريب ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بينهم شخص لقي مصرعه وهو في الطريق الى شبوه للعلاج .
وأفاد مصدر طبي بمشفى الشهيد صلاح ناصر محمد الحكومي ببلدة المحفد أن أربعة أشخاص من سكان مدينة المحفد واخر من محافظة البيضاء اليمنية قد أصيبوا إثر انفجار مقذوف ار بي جي في بنشر ردفان الذي يقع وسط مدينة المحفد مخلفا قتلى وجرحى.
وأضاف المصدر أن المصابين تفاوتت إصابتهم بين الحرجة والمتوسطة وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم ومن ثم تم نقل جريحين الى عدن وجريحين آخرين إلى مشافي شبوة للعلاج.
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