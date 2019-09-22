شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة تعز للشؤون الصحية تنفي اتهامات ماتسمى رابطة الجرحى لها، وتؤكد صمودها في موقعها لخدمة ابناء المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - تعز

اكدت الدكتورة ايلان عبدالحق وكيل المحافظة للشؤون الصحية والجرحى القائم بأعمال رئيس الهيئة نفيها القاطع لكل الاتهامات التي وجهتها ماتسمى رابطة الجرحى ، التي تقوم باختلاق الاكاذيب وتلفيق التهم بقضايا فساد دون ادلة لتشهير بها بقضايا فساد ومحاولة تمييع القضايا لاغراض ومصالح يعرفها الجميع .

وقالت ايلان ان هناك حملة اعلامية ممنهجة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومعروفة من يديرها، للنيل من شخصها الكريم وموقعها في قيادة السلطة المحلية واشرافها على القطاع الصحي في المحافظة الى جانب تكليفها من محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان للقيام باعمال رئيس هيئة مستشفى الثورة، الامر الذي لم يروق لهم بعد نجاح حققته في اللجنة الطبية وفي ادارة المستشفى وسط ارتياح من ابناء المحافظة والمرضى والجرحى بعد أن رأو الفرق .

واضافت بانها تحاول بين الحين والاخر تحمل الصعاب وتجاوز بعض الاشكالات وتحمل التصرفات الغير قانونية والغير اخلاقية الذي يقوم بها مندوبي الجرحى وعدد من المجاميع المسلحة المنتشرة داخل المستشفى من اجل المصلحة العامة، والذي اتخذت من مستشفى الثورة مقرا لها وسيطرة على السكن الطبي دون موافقة الهيئة.

كما اوضحت ايلان ان تلك المجاميع المسلحة ومن خلال مندوب اللواء 22 المدعوا عبدالسلام الشريحي ومن معه، تمادوا بالتدخلات الغير قانونية بعمل الهيئة واثارة الفوضى الى ان وصل بهم الحال التعدي على رئاسة الهيئة والطرد من العمل وتهديد الكادر الطبي وادخال جرحى لانعلم منهم ولا من اي وحدة عسكرية ولايوجد تنسيق بين اللجنة الطبية وادارة المستشفى بخصوصهم لنتمكن من تقديم الخدمة لهم .

واشارت ايلان الى انه وبعد مضي اكثر من خمسة اشهر على توليها القيام باعمال رئيس الهيئة وبعد نجاحات حققتها في المستشفى وفق الامكانات المتاحة واستقبال المستشفى لاكثر من عشرين الف حالةمرضية، في الشهر الواحد وافتتاح كافة الاقسام المغلقة وافتتاح اقسام جديدة ومعالجة الجميع دون تمييز بمافيهم الجرحى التي اعتبرتهم تاج على رأسها.

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ودعت ايلان ابناء المحافظة في بيان لها صادر باسمها كقائمة باعمال رئاسة الهيئة كافة ابناء تعز للتضامن معها جراء الحملة الممنهجة الذي تقوم بها ماتسمى رابطة الجرحى والتي تتهمها بقضايا فساد واكاذيب وافتراءات وتحريض علني وتظليل الراي العام، بدون اي ادلة قد تؤدي الى استهدافها .

كما اكدة ايلان في بيانها استعدادها لاي استجواب او محاسبة سواء في السلطة المحلية او عبر القضاء بحسب القانون مشيرة بانها تلك الحملات التي تشنها ماتسمى الرابطة هي كيدية بامتياز وكاذبة تستهدف النيل من شخصها وموقعها تحت شماعة الجرحى .

كما دعت اللجنة الامنية بتحمل مسؤلياتها برفع المسلحين من المستشفى وحماية الكادر الطبي وضبط الخارجين عن القانون داعية في الوقت نفسه اللجنة الطبية لوضع آلية عمل وتنسيق رسمي بين اللجنة الطبية مع المستشفى لاستقبال الجرحى وعلاجهم ، دون التدخل من قبل مناديب الوحدات العسكرية باعمال الهيئة .

وجددت ايلان في بيانها العهد للجرحى الابطال بالعمل الدائم لخدمتهم وتوفير وحشد كل الامكانيات لعلاجهم وفاءً لهم ولتضحياتهم العظيمة ولدمائهم الزكيه التي روت تراب الوطن واجسادهم الطاهره وشجاعتهم التي كانت الحصن المنيع لكرامتنا والحفاظ على كبريائنا في مدينة الصبر والصمود .

