شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : اغلاق اكبر شبكة صرافة باليمن قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء اغلاق اكبر شكة صرافه في اليمن النجم بلاس وايقاف العمل بالتراخيص الممنوحة لها بالاضافة الى المحيط وداديه والامتياز ويمن اكسبرس والياباني

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