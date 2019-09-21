شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن قرار رئاسي أصاب الانتقالي الجنوبي بالإحباط واليأس .. والأخير يعترف بالهزيمة (الاسم والمنصب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - علق قيادي في الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي على القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس هادي مساء امس الخميس وقضى بتعيين محمد الحضرمي وزيرا للخارجية.

وقال القيادي في الانتقالي "فضل الجعدي" في سلسلة تغريدات:" من المؤكد ان الشرعية اصبحت حمل ثقيل على كاهل التحالف العربي ولعله لأول مرة يحدث ان تنقلب شرعية على من جاء لإنقاذها وتعمل بكل الطرق والوسائل لعرقلة هذا المنقذ الى الدرجة التي تغتال قياداته العسكرية كما حدث بالامس في شبام حضرموت وعبر الأدوات الإرهابية التابعة لها . جديد الحدث أونلاين: Advertisements

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