الحوثيون يوقفون عمل شركات صرافة كبيرة في صنعاء

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السبت 21 سبتمبر 2019
مليشيات الحوثي الانقلابية
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الخليج 365 ـ متابعات
اوقفت مليشيا الحوثي في صنعاء اليوم السبت عمل عددا من شركات الصرافة في صنعاء.
وأعلن البنك المركزي في صنعاء الخاصة لسلطة المليشيا، في بیان، عن إیقاف العمل بالتراخیص الممنوحة لمزاولة أنشطة التحویلات المالیة لشبكات النجم بلاس والمحیط ودادیة والإمتیازرویمن أكسبرس والیاباني حتى إشعار أخر.
ودعا البنك شبكات النجم بلاس والمحیط ودادیة والإمتیاز ویمن أكسبرس والیاباني إلى تصفیة كافة الحوالات الخاصة بالمواطنین والتجار الموجودة في الشبكة بإشراف مفتشي البنك المركزي المكلفین رسمیا خلال یومي 23 و24 سبتمبر 2019م كحد أقصى.
وحذر البنك كل شركة أو منشأة صرافة أو بنك من التعامل مع ھذه الشبكات بتعرضھ للإجراءات القانونیة أثناء سریان ھذا القرار.
وأكد البنك احتفاظھ بحقھ في فرض الغرامات القانونیة على الشبكات الموقوفة أو أي كیان مالي یتعامل معھا.
وكانت الملیشیا اغلقت جمیع الشبكات المحلیة بالشمع الأحمر بشكل مؤقت وكتب على مقراتھا الرئیسیة (مغلق من قبل النیابة) ، وتم حجز مدراء كل الشبكات وبعض الموظفین فیھا، مساء الخمیس، بعد قرار الرئیس ھادي بتعیین محافظ جدید للبنك المركزي الیمني خلفا لحافظ معیاد، كما فرضت الملیشیا إجراءات أمنیة لتھدأة الأسعار والقبول بالتعامل بالدولار القدیم والعمل على تھدأة أعمال المضاربة والتلاعب بالأسعار.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا بارتفاع اسعار الصرف في صنعاء في ظل توفر السیولة النقدیة، عن أسعار عدن إذا استمر الحال كما ھو علیھ الآن.
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