حرب طاحنة في إب بين الحوثيين في ذكرى يوم النكبة

مليشيا الحوثي في ذكرى يوم النكبة

كتب الخليج 365-صنعاء

قالت مصادر محلية في محافظة إب إن اشتباكات عنيفة جرت اليوم بين مليشيا الحوثي في ذكرى يوم النكبة. وذكرت المصادر أن تبادلا لإطلاق نار كثيف جرى صباح اليوم السبت، بين أطقم تابعة للمليشيا في محيط استاد إب الرياضي جنوب المدينة، أثناء احتفالية أقامتها داخل الملعب بمناسبة ما تسميه "ثورة 21 سبتمبر "،تاريخ انقلابها على الدولة قبل خمس سنوات. ونجم عن الاشتباكات في المدينة الواقعة تحت السيطرة الحوثية، أربعة قتلى وعدد لم يتحدد بعد من الجرحى. وقالت مصادر إن الاشتباكات اندلعت عقب ملاسنات بين حوثي يدعى أبو عقيل وجيه الدين وعناصر حوثية أخرى مكلفة بتأمين الاحتفالية الانقلابية. يشار إلى أن المدينة التي تعد مركز محافظة إب، وإحدى كبريات المدن اليمنية ذات الكثافة السكانية، تتكرر فيها حوادث إطلاق النار بين المليشيا الحوثية، كان أبرزها اشتباكات في شهر يونيو الماضي أسفرت عن قتلى ضمنهم قيادي حوثي عينته المليشيا وكيلا لمحافظة إب.

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