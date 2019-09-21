محلل سعودي: سياسة النفس الطويل مع الحوثيين أنتهت

السبت 21 سبتمبر 2019

حسن الشهري

كتب Advertisements الخليج 365-صنعاء

أكد المحلل السياسي السعودي المعروف، حسن الشهري، أنه ليس أمام المملكة العربية السعودية من حل للتعامل مع التصعيد الإيراني ضد السعودية ومنشآتها النفطية، سوى تحريك الجبهات العسكرية وتحرير بقية المناطق التي لازالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي الذراع الإيراني في اليمن.



وذكر الشهري، خلال حديثه قبل قليل لقناة "بي بي سي" البريطانية، تابعه محرر "يمن الغد" أنه حان الوقت لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي وتحرير محافظة الحديدة وتحريك كافة الجبهات ضد مليشيا الحوثي، وقطع الرئة التي يتنفس منها الانقلاب الحوثي بتحرير الحديدة.

وأشار إلى أن السعودية ستغير من تعاملها مع إيران ومليشياتها في اليمن لأن سياسة النفس الطويل لم تعد تنفع، مضيفاً: السعودية ستجبر عبدالملك الحوثي على توقيع اتفاق سلام وهو صاغر كما فعلت في 2009م، والعودة إلى طاولة الحوار.