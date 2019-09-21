"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الأحد 

السبت 21 سبتمبر 2019 طيران اليمنية كتب عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365"، اليوم السبت، مواعيد اقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الأحد الموافق 22 سبتمبر 2019م. كالتالي:

رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره - سيئون . الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل . (توقيت القاهره) الوصول : 0630 صباحا. رقم الرحله 606. خط الرحله : سيىؤن - القاهره. الاقلاع : 1700 مساء. Advertisements الوصول: 1945 مساء. رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره - عدن . الاقلاع : 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول : 0645 صباحا. رقم الرحله : 632. خط الرحله : عدن- الخرطوم. الاقلاع : 1000 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. رقم الرحله 633. خط الرحله : الخرطوم- عدن. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت الخرطوم) الوصول: 1500 عصرا. رقم الرحله 608. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 1600 مساء. الوصول : 1830 مساء.

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