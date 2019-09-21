عــــاجل : الرئيس هادي يهنئ الملك سلمان وكل سكان المملكة بهذه المناسبة الكبيرة (صورة - تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - رصد محرر موقع "الخليج 365" تغريد نشرها الرئيس عبد ريه منصور هادي يهنئ بها الملك سلمان وولي عهده وجميع المواطنيين السعوديين بمناسبة اليوم الوطني الـ89

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