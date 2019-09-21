شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تتوعد بحرب شاملة على خلفية حرب اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" _ خاص



توعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بحرب شاملة في حال توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لإيران.



وقال ظريف في حديثه لشبكة سي إن إن الأميركية:"أقول بكل جدية إننا لانريد حربا، لا نريد الدخول في مواجهة عسكرية... لكننا لن نتوانى عن الدفاع عن أرضنا"

وأنكر ظريف تدخل طهران في الهجوم الذي استهدف منشآت "أرامكو" قبل أيام، زاعما أن الهجوم جاء من من قبل ميليشيات الحوثي في اليمن.

وشكك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في خطط الولايات المتحدة الرامية لبناء تحالف من أجل التوصل إلى حل سلمي في الشرق الأوسط.

وتساءل ظريف في تغريدة على تويتر قائلاً "تحالف من أجل حل سلمي؟" وسرد 8 مبادرات دبلوماسية من جانب إيران منذ عام 1985 منها خطة سلام لليمن في عام 2015 وميثاق إقليمي بعدم العدوان لمنطقة الخليج والذي اقترحته في وقت سابق هذا العام.

وفي ذات السياق، رأى ظريف أن سياسة أميركا تجاه حرب اليمن تعد مؤشراً على أن واشنطن "تعتبر النفط أهم من دماء البشر".

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وفي تغريدة له على "تويتر" قال ظريف "دماء العرب إزاء نفط العرب/ ألف باء سياسة الولايات المتحدة الأميركية"، مضيفاً "4 أعوام من القصف العشوائي الأعمى لليمن، 100 ألف قتيل من الشعب اليمني، 20 مليوناً يعانون من سوء التغذية، 2.3 مليون مصاب بالكوليرا؛ كل ذلك يعني إعطاء الصلاحيات الكاملة للمجرمين".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه "إزاء ذلك تعتبر أميركا رد اليمنيين على ذلك العدوان باستهداف مستودعات النفط عملاً حربياً مرفوضاً".

وكان قد سبق وغرد ظريف أيضاً "تصوروا فقط أن أميركا ليست مستاءة من قيام حلفائها بقصف أطفال اليمن بكل قسوة على مدى أكثر من 4 أعوام بالأسلحة والدعم العسكري الأميركي، لكنها تشعر بالاستياء حينما يقوم الضحايا اليمنيون بإبداء رد الفعل بالطريق الوحيد القادرين عليه، أي استهداف المنشآت النفطية للمعتدين".

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن الولايات المتحدة تسعى لبناء تحالف يهدف إلى تحقيق السلام والتوصل إلى حل سلمي للأزمة المتصاعدة مع إيران على خلفية اتهام واشنطن لطهران بالوقوف خلف هجمات غير مسبوقة على شركة أرامكو السعودية.

هذا وقد صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قائلاً ان هناك "العديد من الخيارات للتعامل مع إيران،من ضمنها الخيار العسكري"، لافتا إلى أن بلاده ستفرض عقوبات جديدة على طهران خلال 48 ساعة.



وكانت السعودية قد كشفت بالأدلة الدامغة، أن الهجمات الـ14 من سبتمبر، والتي استهدفت معملين تابعين لشركة "أرامكو"، لم تنطلق من اليمن، رغم الانطباع الذي أشاعته إيران.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الإرهابي تم بواسطة 7 صواريخ كروز و18 طائرة مسيرة، جاءت من الشمال وليس من الجنوب، حيث اليمن.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية أن مصدر هذه الأسلحة هو إيران و"لا يمكن أن يكون قادما في اليمن"، وأن "وكلاء إيران في اليمن لا يمتلكون مثل هذه الأسلحة"

