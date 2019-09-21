شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا قال هاني بن بريك عن الأحداث التي تشهدها مصر و عن السيسي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، على تطورات الأحداث التي تشهدها جمهورية مصر العربية منذ يوم أمس الجمعة. حيث شهدت بعض المدن المصرية مظاهرات محدودة شارك فيها قلة من المواطنين المصريين. وحاولت قناة الجزيرة والاعلام القطري أن تضخمها وتصورها على انها بداية ثورة ضد الرئيس السيسي. وعلق نائب رئيس المجلس الانتقالي، والذي يتواجد في مصر حالياً، على هذه الأحداث، بتغريدة نشرها على حسابه في موقع التدوينات المصغر "تويتر"، قال فها: نعم #تحيا_مصر وستبقى مصر بقيادة السيسي عصية على الإخونج. Advertisements التقدم الاقتصادي لمصر في زمن قياسي أغاظهم. ما تقوم به الجزيرة لإسقاط مصر العظيمة عبر شاشتها وعبر حسابات زبانيتها فضيحة وخزي يضاف لسوابقها. المشروع الإخونجي الإرهابي بقيادة تركيا وإيران وقطر لن يهدأ حتى يقضي على العرب.

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