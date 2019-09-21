شكرا لقرائتكم خبر عن خلافًا لكل التوقعات .. وزير "الملك سلمان" يعلن موافقة السعودية للمبادرة التي أطلقتها ميليشيا "الحوثي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ وزير الدولة للشؤون الخارجية بحكومة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، ميليشيا "الحوثي" المدعومة من إيران، بقرار قد يقلب أوضاع اليمن.

وأبدى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة السعودية الرياض، موافقة بلاده على المبادرة التي أطلقتها ميليشيا "الحوثي".

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وقال "الجبير"؛ تعليقًا على إعلان وقف قصف السعودية من جانب "الحوثي": "نحكم على الأطراف الأخرى بناء على أفعالها وأعمالها، وليس أقوالها، ولذا فإننا سنرى إن كانوا سيطبقون فعلًا (المبادرة) أم لا".

وكان رئيس المجلس السياسي لـ"الحوثي المدعوم من ايران "، مهدي المشاط، ابدى أمس في كلمة بمناسبة انقلاب سبتمر المشؤوم أبدى وقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المُسير والصواريخ الباليستية والمُجنحة وكافة أشكال الاستهداف" حد زعمه .

يذكر أن مبادرة ميليشيا "الحوثي" تأتي بعد مرور نحو أسبوع من هجوم تبناه الحوثيون ضد شركة أرامكو السعودية، شرقي المملكة .