الحوثي يحذر العدوان من رفض مبادرة وقف الهجمات ضد اليمن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
حذر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي النظام السعودي من مغبة رفض مبادرة رئيس المجلس مهدي المشاط التي طرحها أمس بوقف الهجمات على اليمن مقابل وقف جميع أشكال استهداف هذا النظام.
وقال الحوثي في كلمة له اليوم خلال مسيرة حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء بمناسبة ثورة الـ21 من سبتمبر: “إننا نحمل العزيمة والقرار وبإمكاننا أن نضرب أي مكان وتطور قدراتنا العسكرية مستمر وسياستنا واضحة ومكشوفة ولا نرسل رسائل غامضة.. إن سالمنا سالمنا بصدق وإن حاربنا حاربنا بقوة”.
وأضاف الحوثي: “إن اليمنيين لا يحتاجون إلى اعتراف دول العدوان بقوتهم” مؤكدا أن الشعب اليمني “يرفض الخنوع والاستكبار والعنجهية ولن يخضع ولن يقبل بالذل”.
وكان المشاط أطلق أمس مبادرة سلام أعلن فى سياقها استعداده لوقف عمليات الرد على جرائم العدوان باستهداف مواقع النظام السعودي بالطيران المسير والصواريخ الباليستية والمجنحة وكل أشكال الاستهداف مقابل وقف أنظمة العدوان جرائمها واستهدافاتها المستمرة للشعب اليمني.
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