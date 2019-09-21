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عدن - ياسمين عبدالعظيم - خبير سعودي يعلن عن أزمة جديدة بين دول المحور العربي و«إيران» .. ويكشف عن مفاجئة سعودية حول وقف الحرب في اليمن !

قال بدر القحطاني المحلل السياسي السعودي، إن موقف المملكة العربية السعودية من وقف العمليات في اليمن يتوقف على قرار الحكومة اليمنية. ونقلت وكالة"سبوتنيك"الروسية اليوم السبت،عن القحطاني قولة أن الحكومة اليمنية هي المعنية بشكل رئيسي عن وقف العمليات العسكرية أو أي عمليات في هذا الإطار. ------------------------------------- شاهد ايضا : عـــــاجـــــل : السيسي يتلقى الان مفاجئة صادمة ومرعبة .. اخطر رجل في الجيش المصري يعلن انضمامه للثوار ..«تطورات طارئة» عـــــاجـــــل : خبير سعودي يعلن عن أزمة جديدة بين دول المحور العربي و«إيران» .. ويكشف عن مفاجئة سعودية حول وقف الحرب في اليمن ! عاجـــل : عبدالفتاح السيسي يحاول الهروب إلى الامارات ، ومحمدبن زايد يصدمه بهذا الرد ..شاهد اخر المفاجآت وردنا الان : السعودية تكشف عن مفاجئتها التي لم تتوقعها ايران .. والرعب يجتاح طهران والعالم يترقب ..شاهد ما الذي يحدث ------------------------------------- Advertisements وأوضح أن الحكومة اليمنية هي التي تقرر، وأنها تبادر دائما بقبول جميع الأفكار والمقترحات الخاصة بالحلول السياسية، وأن المخرج من الأزمة يتمثل في الالتزام بما تم الاتفاق عليه في "ستوكهولم" من أجل بناء الثقة التي تقود إلى الحل الشامل في اليمن. وأشار إلى أن الجهود التي يقودها المبعوث الأممي الآن تسعى إلى الحل الشامل بشقيه السياسي والأمني، بما يعني تشكيل حكومة انتقالية وتسليم الاسلحة المتوسطة والثقيلة والانسحاب من المدن الرئيسية. وتابع: "الحوثيون يحاولون تسويق أن الأزمة بينهم وبين السعودية، وهو ما ترفضه السعودية وتؤكد أن الأزمة يمنية يمنية". وأشار إلى أن عملية استهداف المنشآت النفطية الأخيرة لم تكن من اليمن، وأنها مثلت أزمة أخرى بين دول المحور العربي وإيران. وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي والدعوة إلى العودة إلى طاولة الحوار قال القحطاني: "الخطاب السعودي منذ اليوم الأول قال إن الحل في اليمن سياسي، وأن العمل العسكري للضغط فقط من أجل الالتزام بالحل السياسي". وتابع أن الجانب الأمريكي دائما يقول أن الحل السلمي هو الحل، إلا أنه يتفق تماما مع وجهة النظر التي تقول إن الضغط العسكري هو الذي أجبر الحوثيين للحضور إلى "ستوكهولم" العام الماضي. وبحسب رأيه يرى القحطاني أن "الحوثيين"، هم من يعرقلون العمليات السياسية، وأن وثيقة الكويت في عام 2016، أكدت ذلك بعد توقيع الجميع دون الحوثيين.

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