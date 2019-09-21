شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السيسي يتلقى الان مفاجئة صادمة ومرعبة .. اخطر رجل في الجيش المصري يعلن انضمامه للثوار ..«تطورات طارئة» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السيسي يتلقى الان مفاجئة صادمة ومرعبة .. اخطر رجل في الجيش المصري يعلن انضمامه للثوار ..«تطورات طارئة»

في تطور خطير عقب المظاهرات التي هزت مصر أمس مطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي، أعلنت ما تسمى “جبهة ضباط مصر”، القريبة من رئيس أركان الجيش السابق المعتقل في سجون النظام العسكري الحاكم الفريق سامي عنان، اليوم السبت، عن تعيين متحدث رسمي باسمها.

وقالت الجبهة في صفحة باسمها عبر موقع “فيسبوك”، إن الدكتور محمود رفعت هو المتحدث الإعلامي المدني باسم الفريق سامي عنان، ويمكن للجميع التواصل معه

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ن جانبه أكد الدكتور محمود رفعت المتحدث السابق باسم حملة الفريق عنان، عبر صفحته الموثقة في “تويتر”، صحة المعلومة، مبينا أنه سيعلن لاحقا أسماء من دعاهم بـ”شرفاء الجيش المصري”.

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بسم الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون

تلقيت باعتزاز اتصالات أعتبرها تكليف من قادة بالجيش المصري يعربون فيها عن انحيازهم التام لشعب #مصر وتوافقهم على التخلص ممن باع أرض #مصر ونيلها وينكل بشعبها، ويشرفني وضع نفسي رهن إشارة مصر، والله الموفق.

سأعلن لاحقا أسماء شرفاء #الجيش_المصري. — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) September 20, 2019 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c42"> Mahmoud Refaat ✔ @DrMahmoudRefaat بسم الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون

تلقيت باعتزاز اتصالات أعتبرها تكليف من قادة بالجيش المصري يعربون فيها عن انحيازهم التام لشعب #مصر وتوافقهم على التخلص ممن باع أرض #مصر ونيلها وينكل بشعبها، ويشرفني وضع نفسي رهن إشارة مصر، والله الموفق.

سأعلن لاحقا أسماء شرفاء #الجيش_المصري. ١٧٫٣ ألف بسم الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون

تلقيت باعتزاز اتصالات أعتبرها تكليف من قادة بالجيش المصري يعربون فيها عن انحيازهم التام لشعب #مصر وتوافقهم على التخلص ممن باع أرض #مصر ونيلها وينكل بشعبها، ويشرفني وضع نفسي رهن إشارة مصر، والله الموفق.

سأعلن لاحقا أسماء شرفاء #الجيش_المصري. — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) September 20, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c42"> بسم الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون

تلقيت باعتزاز اتصالات أعتبرها تكليف من قادة بالجيش المصري يعربون فيها عن انحيازهم التام لشعب #مصر وتوافقهم على التخلص ممن باع أرض #مصر ونيلها وينكل بشعبها، ويشرفني وضع نفسي رهن إشارة مصر، والله الموفق.

سأعلن لاحقا أسماء شرفاء #الجيش_المصري. — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) September 20, 2019

وكتب كاشفا عن تكليفات هامة تلقاها من الداخل: “بسم الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، تلقيت باعتزاز اتصالات أعتبرها تكليفا من قادة بالجيش المصري يعربون فيها عن انحيازهم التام لشعب مصر وتوافقهم على التخلص ممن باع أرض مصر ونيلها وينكل بشعبها، ويشرفني وضع نفسي رهن إشارة مصر، والله الموفق”.

يأتي ذلك تزامنا مع اندلاع مظاهرات عارمة في ميادين رئيسية بالقاهرة وعدة مدن مصرية بمحافظات مصر المختلفة، أمس الجمعة، ضد رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وردد المتظاهرون هتافات منددة برأس النظام وممارساته، وأحرقوا صور السيسي بالميادين، وأسقطوا بعض اللافتات التي تحمل صوره في بعض المدن، وطالبوا برحيله.