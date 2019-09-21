شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن إعلان سعودي مفاجئ سيغير مجريات الأحداث في اليمن.. ما الذي حدث ؟ «تطورات طارئة» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - إعلان سعودي مفاجئ سيغير مجريات الأحداث في اليمن.. ما الذي حدث ؟ «تطورات طارئة»

فاجأ وزير الدولة للشؤون الخارجية بحكومة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، ميليشيا "الحوثي" المدعومة من إيران، بقرار قد يقلب أوضاع اليمن.

وأبدى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة السعودية الرياض، موافقة بلاده على المبادرة التي أطلقتها ميليشيا "الحوثي".

-------------------------------------

شاهد ايضا :

عـــــاجـــــل : السيسي يتلقى الان مفاجئة صادمة ومرعبة .. اخطر رجل في الجيش المصري يعلن انضمامه للثوار ..«تطورات طارئة»

عـــــاجـــــل : خبير سعودي يعلن عن أزمة جديدة بين دول المحور العربي و«إيران» .. ويكشف عن مفاجئة سعودية حول وقف الحرب في اليمن !

Advertisements

عاجـــل : عبدالفتاح السيسي يحاول الهروب إلى الامارات ، ومحمدبن زايد يصدمه بهذا الرد ..شاهد اخر المفاجآت

وردنا الان : السعودية تكشف عن مفاجئتها التي لم تتوقعها ايران .. والرعب يجتاح طهران والعالم يترقب ..شاهد ما الذي يحدث

-------------------------------------

وقال "الجبير"؛ تعليقًا على إعلان وقف قصف السعودية من جانب "الحوثي": "نحكم على الأطراف الأخرى بناء على أفعالها وأعمالها، وليس أقوالها، ولذا فإننا سنرى إن كانوا سيطبقون فعلًا (المبادرة) أم لا".

وكان رئيس المجلس السياسي لـ"الحوثي المدعوم من ايران "، مهدي المشاط، ابدى أمس في كلمة بمناسبة انقلاب سبتمر المشؤوم أبدى وقف استهداف الأراضي السعودية بالطيران المُسير والصواريخ الباليستية والمُجنحة وكافة أشكال الاستهداف" حد زعمه .

يذكر أن مبادرة ميليشيا "الحوثي" تأتي بعد مرور نحو أسبوع من هجوم تبناه الحوثيون ضد شركة أرامكو السعودية، شرقي المملكة .