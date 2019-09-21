بدأ العد التنازي و72 ساعة ستغير الموازين.. شاهد الفيديو الذي ورد الليلة من قلب العاصمة السعودية...

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عدن - ياسمين التهامي - ظهر اليوم، أحد رجالات اليمن، الشجعان الذين وقفوا بكل صلابة أمام أطماع بن زايد في اليمن، .. ظهر أما الرئيس هادي ليؤدي اليمين الدستورية ويستعد ليوم فاصل في تاريخ العلاقة بين بلادنا والإمارات.

حيث أدى اليمين الدستورية اليوم أمام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، السفير محمد عبدالله محمد الحضرمي بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية.

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وفي وقت سابق، افادت مصادر، ان الحضرمي سمثل اليمن، أمام جمعية الأمم المتحدة، المزمع عقده بعد حوالي 72 ساعة (الثلاثاء القادم) ، وسيلقي الحضرمي كلمة اليمن، ويكشف خلالها انتهاكات وجرائم الإمارات الإرهابية في بلادنا.

وعقب أداء اليمين الدستورية، التقى فخامة الرئيس الوزير الحضرمي متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه ، وتوظيف خبراته في توحيد الجهود للانتصار للوطن وبناء اليمن الاتحادي الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد والشراكة في السلطة والثروة وهزيمة مشروع إيران في اليمن والمنطقة.

وأكد على العمل بما يخدم الوطن ويعزز توجهات البلد لتحقيق تطلعات أبنائه والتي تحظى بدعم الأشقاء والمجتمع الدولي قاطبة، في استعادة البلد من ميليشيا الحوثي الانقلابية وعودة الشرعية وإرساء السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتعارف عليها.

و عبر وزير الخارجية عن سروره بالثقة التي منحت له من قبل فخامة الرئيس، مؤكدا انه سيؤدي واجبة في خدمة الوطن والشرعية الدستورية في اَي موقع ومكان يناط به.

ولفت الحضرمي الى أولوياته في إطار تفعيل وتعزيز العمل في الوزارة وتعزيز دورها الهام في هذه المرحلة وكافة المراحل لشرح وبلورة ما تشهده اليمن، وجهود فخامة الرئيس الحثيثة نحو السلام المرتكز على استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وقرارات الشرعية الدولية وفِي مقدمتها القرار 2216.