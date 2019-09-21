شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تبدأ بطرد عدد من السياسيين اليمنيين المقيمين على أراضيها ‘‘اسماء +تفاصيل‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : السعودية تنجح بجمع شمل الشرعية والانتقالي باتفاق نهائي.. وهذه أبرز بنوده ظهور مفاجئ للرئيس علي عبدالله صالح وعبدالكريم الإرياني على قيد الحياة في هذه الدولة .. شاهد الصورة

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