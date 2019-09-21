الريال اليمني يواصل التراجع أمام العملات الأجنبية ( أسعار الصرف )

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في تداولات اليوم السبت 21سبتمبر2019م وقال متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي واصلا الارتفاع أمام الريال اليمني. جديد الحدث أونلاين: Advertisements آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم السبت. أسعار الصرف في صنعاء الدولار الأمريكي: 608 : 613 الريال السعودي : 160.5: 161 أسعار الصرف في عدن الدولار الأمريكي: 609: 614 الريال السعودي : 161.5 : 162

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