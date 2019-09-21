شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن "هل تعلمون أين تقع إيران"... طهران تهدد السعودية بخمس دول عربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اعتبر رجل الدين الإيراني آية الله أحمد علم الهدى، أن "مساحة بلاده هي أكبر من حدودها الجغرافية، وأرجع السبب إلى أن "كافة الفصائل المسلحة، التي تدعمها طهران في الشرق الأوسط هي جزء من إيران".

وقال أحمد علم الهدى، إن "إيران اليوم ليست فقط إيران ولا تحد بحدودها الجغرافية. الحشد الشعبي في العراق، وحزب الله في لبنان، وأنصار الله في اليمن، وقوات الدفاع الوطني في سوريا، والجهاد الإسلامي وحماس في فلسطين، هذه كلها إيران"، وذلك حسب وكالة "فرانس برس".

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وأوضح الإمام علم الهدى، مخاطبا الرياض "هل تعلمون أين تقع إيران؟ أليس جنوب لبنان إيران؟ أوليس حزب الله إيران؟ جنوبكم وشمالكم إيران" مؤكدا أن الهجوم الذي استهدف منشأت النفط التابعة لأرامكو في السعودية جاء من الشمال.

وأضاف "يقول الأمريكيون والسعوديون أن إيران وراء الهجوم، الجميع يدرك أنهم يريدون خداع العالم"، محذراً من أن "أي ضربة عسكرية لإيران ستؤدي إلى تحويل إسرائيل إلى رماد".

وآية الله، أحمد علم الهدى، هو إمام الجمعة في مدينة مشهد الواقعة شمال شرقي إيران، ثاني كبرى مدن البلاد، وهو أيضا عضو في مجمع الخبراء المكلف باختيار المرشد الأعلى والإشراف على عمله وحتى إقالته.

وتأتي تصريحاته بعد حوالي أسبوع على الهجوم، الذي استهدف منشأتين نفطيتين في السعودية، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، فيما تتهم الرياض وواشنطن، إيران بالضلوع فيه.