مشايخ ووجهاء شبوة يؤيدون قرارات محافظ حضرموت البحسني

السبت 21 سبتمبر 2019

البحسني

كتب الخليج 365-شبوة

أعلن عددا من مشايخ ووجهاء محافظة شبوة اليوم السبت عن تأييدهم ومباركتهم للخطوات الجريئة والشجاعة التي اتخذها اللواء فرج البحسني، محافظ محافظة حضرموت .



وأصدر المشايخ والوجهاء بيان ناتج عن اجتماع لهم في محافظة شبوة وفي مقدمتهم الشيخ لحمر علي لسود العولقي.

وفيما يلي نص البيان:

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عقد عدد من مشائخ ووجهاء ومثقفي وكوادر محافظة شبوة اليوم السبت 21 سبتمبر 2019م اجتماعا هاماً وعليه ..

نحن الشيخ لحمر علي لسود باسمنا ونيابة عن ابناء شبوة وأحرارها نعلن تأييدنا ومباركتنا للخطوات الجريئة والموقف الشجاع الذي اتخذه المناضل الكبير فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت بمنع ووقف تصدير نفط محافظة حضرموت حتى تستجيب حكومة الفساد اللا شرعية لكافة مطالب وحقوق محافظة حضرموت ونعلن وقوفنا اللا محدود سياسيا وعسكريا واعلاميا واجتماعيا وبكل ما نملك من إمكانيات اننا سنقف الى جانب محافظة حضرموت قيادة وشعب ومجتمع ونحن تحت رهن اشارتهم للتصدي لقوى الشر والعدوان والإرهاب اليمنية.

وباسم ابناء محافظة شبوة وبكل شرائحهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم نعبر عن رفضنا ووقوفنا مع حضرموت ضد أي تهديد من قوى الشر ولو كان تحت غطاء الشرعية المزعومة.

وبالمناسبة ندعوا ابناء شبوة الأحرار ومقاومتها البطلة الى اتخاذ نفس الموقف الذي اتخذه البطل البحسني ومنع تصدير نفط شبوة بالطريقة التي يرونها بعد انبطاح ما يسمى السلطة المحلية للمحافظة لقوى الهيمنة اليمنية التي جبلت على تقاسم ثروات الجنوب لحسابها الخاص منذ غزو الجنوب في 1994 م.

كما ندعو كل ابناء الجنوب الأحرار ونخبها السياسية والاجتماعية وكل قطاعات المجتمع الجنوبي الى اعلان تأييدهم الكامل ومباركتهم للخطوات المباركة للمحافظ البحسني والانحياز الى جانب محافظة حضرموت وقيادتها وشعبها والوقوف وقفة رجل واحد ضد عصابات الفيد والسرقة وقوى الشر والعدوان والهيمنة اليمنية.

تحية اكبار للبطل فرج سالمين البحسني وكل أحرار حضرموت ونحن الى جانبكم ورهن إشارتكم.