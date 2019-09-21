رئيس مكافحة الفساد في الجنوب لـ"اليمن العربي": الضغط الدولي سيجبر الحكومة على الرضوخ لمطالب حضرموت

السبت 21 سبتمبر 2019

أكرم الشاطري

كتب Advertisements سيد مصطفي

قال أكرم الشاطري، رئيس هيئة مكافحة الفساد في الجنوب، إن قرار البحسني محافظ حضرموت بمنع تصدير النفط قرار شجاع رغم أنه جاء متأخرًا، مبينًا أن عوائد النفط الحضرمية كانت توزع على المنتفعين من منتسبي حزب الإصلاح وأسرة الأحمر، رغم أن محافظة حضرموت تعاني كل أشكال الإهمال وتفتقد لأبسط مقومات الحياة.



وأكد الشاطري لـ"الخليج 365"، أن كل الشعب مع المحافظ، حيث يوجد دعم جماهيري من أبناء حضرموت، ودليل على ذلك عودة السفينة اليونانية بدون أن تأخذ نفط مما يؤكد عزم المحافظ على تنفيذ قرار المنع بكل صرامة.

وأضاف رئيس هيئة مكافحة الفساد في الجنوب، أنه سيوجد ضغط دولي للإستجابة لمطالب حضرموت بعد منع النفط، مبينًا أن معركة الجنوب في حضرموت أمرها سهل، وإذا حسم الأمر في شبوة سيكون الجنوبيين سيطروا على كامل تراب أرضهم.