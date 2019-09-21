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السبت 21 سبتمبر 2019
أكرم الشاطري
كتب
سيد مصطفي
قال أكرم الشاطري، رئيس هيئة مكافحة الفساد في الجنوب، إن قرار البحسني محافظ حضرموت بمنع تصدير النفط قرار شجاع رغم أنه جاء متأخرًا، مبينًا أن عوائد النفط الحضرمية كانت توزع على المنتفعين من منتسبي حزب الإصلاح وأسرة الأحمر، رغم أن محافظة حضرموت تعاني كل أشكال الإهمال وتفتقد لأبسط مقومات الحياة.
وأكد الشاطري لـ"الخليج 365"، أن كل الشعب مع المحافظ، حيث يوجد دعم جماهيري من أبناء حضرموت، ودليل على ذلك عودة السفينة اليونانية بدون أن تأخذ نفط مما يؤكد عزم المحافظ على تنفيذ قرار المنع بكل صرامة.
وأضاف رئيس هيئة مكافحة الفساد في الجنوب، أنه سيوجد ضغط دولي للإستجابة لمطالب حضرموت بعد منع النفط، مبينًا أن معركة الجنوب في حضرموت أمرها سهل، وإذا حسم الأمر في شبوة سيكون الجنوبيين سيطروا على كامل تراب أرضهم.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مكافحة الفساد في الجنوب لـ"اليمن العربي": الضغط الدولي سيجبر الحكومة على الرضوخ لمطالب حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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