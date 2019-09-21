قصف حوثي عنيف على "الطور" ببيت الفقيه جنوب الحديدة 

السبت 21 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الحديدة - الخليج 365

شنت مليشيات الحوثي الموالية لإيران قصفاً مدفعياً عنيفاً على منطقة الطور التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن.



وذكر مصدر ميداني، أن المليشيات قصفت بعدد من قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 منطقة الطور ، وسقطت في أماكن متفرقة من المنطقة.

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وأردف المصدر، أن القصف المدفعي الذي تشنه المليشيات لم يكن الأول على المنطقة ، حيث سبق وأن تعرضت لعمليات قصف واستهداف سابقة ، أوقعت ضحايا مدنيين وخلفت خسائر مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين.

ويتواصل تصعيد المليشيات الحوثية ذراع إيران في اليمن على أكثر من صعيد وفي مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة غرب اليمن ، في إطار سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية السافرة للهدنة الأممية.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات استحدثت مواقع ومتارس جديدة لها شرق مديرية حيس ، في الوقت الذي رصدت تحركات لمجاميع مسلحة تابعة للمليشيا في تلك المواقع.

وأضافت المصادر أن هذا التصعيد الذي تقوم به المليشيات الحوثية تزامن مع قيام عناصر المليشيا بإستهداف مواقع القوات المشتركة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا وبالأسلحة القناصة