قيادي بإنتقالي حضرموت لـ"اليمن العربي": سقف طلباتنا ارتفع بعد قرار منع تصدير النفط

السبت 21 سبتمبر 2019

سالم باراس

كتب سيد مصطفي

قال سالم باراس قيادي في المجلس الإنتقالي بحضرموت، إن القرار صدمة للحكومة ولصوص ثروات حضرموت خاصة وجنوب عامة تاثره في المحافظه كان ممتاز جدًا، متمنيًا أن تكون قرارات اقوي واشجع.

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وأكد باراس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك أنباء تتحدث أن الحكومة وافقت على طلبات المحافظ،و لكن الآن السقف أكبر من المطالب السابقة والتي عرضها المحافظ.

وأضاف القيادي في المجلس الإنتقالي بحضرموت، أن قرار محافظ حضرموت شجاع برغم أنه جاء متأخر، مبينًا أن المجلس الأن يطالب بدوله إعاده دولة الجنوب المنهوبة.

وأوضح باراس، أن المجلس الانتقالي سيكون حاضر وأصدر بيان تأييد لخطوات المحافظ، وغدًا هناك مؤتمر جماهيري حاشد لتأييد المحافظ.