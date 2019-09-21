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السبت 21 سبتمبر 2019
سالم باراس
كتب
سيد مصطفي
قال سالم باراس قيادي في المجلس الإنتقالي بحضرموت، إن القرار صدمة للحكومة ولصوص ثروات حضرموت خاصة وجنوب عامة تاثره في المحافظه كان ممتاز جدًا، متمنيًا أن تكون قرارات اقوي واشجع.
وأكد باراس في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك أنباء تتحدث أن الحكومة وافقت على طلبات المحافظ،و لكن الآن السقف أكبر من المطالب السابقة والتي عرضها المحافظ.
وأضاف القيادي في المجلس الإنتقالي بحضرموت، أن قرار محافظ حضرموت شجاع برغم أنه جاء متأخر، مبينًا أن المجلس الأن يطالب بدوله إعاده دولة الجنوب المنهوبة.
وأوضح باراس، أن المجلس الانتقالي سيكون حاضر وأصدر بيان تأييد لخطوات المحافظ، وغدًا هناك مؤتمر جماهيري حاشد لتأييد المحافظ.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بإنتقالي حضرموت لـ"اليمن العربي": سقف طلباتنا ارتفع بعد قرار منع تصدير النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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