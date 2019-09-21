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السبت 21 سبتمبر 2019
نصر هرهرة
كتب
سيد مصطفي
علق نصر هرهرة، مقرر الجمعية الوطنية في المجلس الإنتقالي الجنوبي، على قرار محافظ حضرموت بمنع تصدير النفط من المحافظة، أنه قرار صائب وفي موعده المناسب.
وأكد هرهرة لـ"الخليج 365"، أنه سبق وان تحدث عن التصعيد بعد كل الإجراءات السلبيه التي اتخذتها الحكومه ضد أبناء حضرموت ومنع عنهم المخصصات والرواتب وعدم تسديد فواتير الكهرباء ، مبينًا أن الحكومة ستنصاع لمطالب حضرموت.
وأضاف مقرر الجمعية الوطنية في المجلس الإنتقالي الجنوبي، أن الحوار بين المجلس الإنتقالي وحكومة الشرعية المقام حاليًا في جدة مستمر ولن يفشله تعيين وزير أو وزيرين، لأن الواقع السياسي الذي سينتج بعد الحوار سيختلف كليًا عن واقع اليوم وستكون هناك آليات وأدوات أخرى لتنفيذ المخرجات وسيختلف شكل الإداره فلن يرضى الجنوبيين إلا بإدارة أنفسهم بأنفسهم بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.
كانت هذه تفاصيل خبر مقرر الجمعية الوطنية للإنتقالي لـ"اليمن العربي": قرار منع تصدير النفط رد على إجراءات الحكومة ضد حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.