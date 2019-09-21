مقرر الجمعية الوطنية للإنتقالي لـ"اليمن العربي": قرار منع تصدير النفط رد على إجراءات الحكومة ضد حضرموت

السبت 21 سبتمبر 2019

نصر هرهرة

كتب Advertisements سيد مصطفي

علق نصر هرهرة، مقرر الجمعية الوطنية في المجلس الإنتقالي الجنوبي، على قرار محافظ حضرموت بمنع تصدير النفط من المحافظة، أنه قرار صائب وفي موعده المناسب.



وأكد هرهرة لـ"الخليج 365"، أنه سبق وان تحدث عن التصعيد بعد كل الإجراءات السلبيه التي اتخذتها الحكومه ضد أبناء حضرموت ومنع عنهم المخصصات والرواتب وعدم تسديد فواتير الكهرباء ، مبينًا أن الحكومة ستنصاع لمطالب حضرموت.

وأضاف مقرر الجمعية الوطنية في المجلس الإنتقالي الجنوبي، أن الحوار بين المجلس الإنتقالي وحكومة الشرعية المقام حاليًا في جدة مستمر ولن يفشله تعيين وزير أو وزيرين، لأن الواقع السياسي الذي سينتج بعد الحوار سيختلف كليًا عن واقع اليوم وستكون هناك آليات وأدوات أخرى لتنفيذ المخرجات وسيختلف شكل الإداره فلن يرضى الجنوبيين إلا بإدارة أنفسهم بأنفسهم بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.