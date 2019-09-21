قرار يهم اليمنيين في السعودية.. عفو عام بتكاليف رسوم هوية زائر

السبت 21 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب Advertisements الخليج 365-صنعاء

أكدت السفارة اليمنية في العاصمة الرياض أن هناك عفو عام صدر من المملكة العربية السعودية لمن يريد المغادرة من أراضيها .



وأشار إعلان السفارة الیمنیة إلى أن العفو یشمل المقیمین وأفراد عائلاتھم الراغبین بالمغادرة النھائیة من الرسوم والغرامات ذات الصلة بتجدید الاقامات، رسوم مرافقین، ھویة زائر، التغیب عن العمل وغیره .

ودعت السفارة الیمنیة للمغتربین الراغبین بالاستفادة من ھذه التسھیلات القیام بمراجعة إدارات الوافدین كلا في منطقة اقامتھ لاستكمال الإجراءات وفقا للضوابط ذات الصلة بما في ذلك إجراءات البصمة.