قرار يهم اليمنيين في السعودية.. عفو عام بتكاليف رسوم هوية زائر

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السبت 21 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
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الخليج 365-صنعاء
أكدت السفارة اليمنية في العاصمة الرياض أن هناك عفو عام صدر من المملكة العربية السعودية لمن يريد المغادرة من أراضيها .
وأشار إعلان السفارة الیمنیة إلى أن العفو یشمل المقیمین وأفراد عائلاتھم الراغبین بالمغادرة النھائیة من الرسوم والغرامات ذات الصلة بتجدید الاقامات، رسوم مرافقین، ھویة زائر، التغیب عن العمل وغیره .
ودعت السفارة الیمنیة للمغتربین الراغبین بالاستفادة من ھذه التسھیلات القیام بمراجعة إدارات الوافدین كلا في منطقة اقامتھ لاستكمال الإجراءات وفقا للضوابط ذات الصلة بما في ذلك إجراءات البصمة.
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