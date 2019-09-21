16 ألف جريمة ارتكبتها مليشيا الحوثي ضد المدنيين في الجوف 3 أعوام

السبت 21 سبتمبر 2019

الجوف

كتب الخليج 365-الجوف

أكد تقریر حقوقي صادر عن منظمة الحق في الحیاة عن 16 الف حالة انتھاك ارتكبتھا ملیشیا الحوثي بحق المدنیین في محافظة الجوف خلال الفترة من یولیو 2016 حتى سبتمبر 2019.



وقد استعرض التقرير خلال مؤتمر صحفي حول انتھاكات حقوق الانسان في محافظة الجوف اقامتھ منظمة الحق في الحیاة.

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وقال وكیل المحافظة عبدالله الحاشدي أھمیة دور المنظمات الحقوقیة في كشف جرائم ملیشیا الحوثي الانقلابیة وایصال صوت المعاناة ورصد الانتھاكات التي تطال المدنیین.

وأشار إلى أن حرمان الطلاب من الحصول على حقھم في التعلیم یعد من اخطر الانتھاكات ویغیب عن اولویات المنظمات المحلیة والدولیة وھذا ما تواجھھ محافظة الجوف.

وأطلقت المنظمة تقریرھا حول انتھاكات حقوق الانسان في محافظة الجوف خلال مؤتمر صحفي الیوم السبت.

وتوزعت الانتھاكات بحسب التقریر بین القتل والإصابة والتھجیر والاعتقال التعسفي والاختطاف والاخفاء القسري وتفجیر المنازل.

وبلغت حالات القتل التي رصدتھا المنظمة 379 حالھ بینھم 172 طفل و106 امراه و101 مسنا و786 حالة اصابة بینھم 290 أطفال 113 من النساء بالاضافة الى رصد تھجیر 12673 أسرة وتفجیر 14 منزلا و45 مدرسة ومرفق تعلیمي و11 مرفق صحي وتضرر 700منزل بشكل كلي وجزئي.