hحمد بن بريك يدعو أبناء حضرموت الالتفاف حول المحافظ البحسني

السبت 21 سبتمبر 2019

بن بريك

كتب الخليج 365-حضرموت

دعا القيادي في المجلس الانتقالي احمد بن بريك ابناء محافظة حضرموت كاملة الى الالتفاف حول المحافظ اللواء فرج البحسني.



وطالب رئيس الجمعية الوطنية بن بريك جميع ابناء محافظة حضرموت للمشاركة غدا الاحد، في الفعالية الكبرى،والتي تؤيد قرار السلطة المحلية لحضرموت بوقف تصدير النفط.

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وشدد" بن بريك" على المشاركين رفع أعلام الجنوب ودول التحالف السعودية والإمارات من أجل إظهار رغبتنا السلمية في تحقيق مطالب أبناء حضرموت خاصة والجنوب عامة.

وكان البحسني قد اعلن في وقت سابق عن وقف عملية تصدير النفط الخام، احتجاجا على ما قال إنه "تنصل الحكومة من التزاماتها" تجاه المحافظة الواقعة شرقي البلاد.

وقال المحافظ: "وصلت باخرة في 17 من الشهر الجاري، لتحمل دفعة من النفط الخام، وأمرنا بإيقافها حتى نتفاهم مع الحكومة".

وأرجع البحسني قرار وقف تصدير النفط الخام إلى تجاهل الحكومة تحقيق مطالب المحافظة.