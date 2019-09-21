الهلال الاماراتي يقدم مساعدات إيوائية لعائلات نازحة في مدينة حيس بالحديدة

السبت 21 سبتمبر 2019

الهلال الإماراتي

كتب الخليج 365-الحديدة

يواصل الهلال الاماراتي تقديم المساعدات الانسانية للمواطنين المتضررين في محافظة الحديدة حيث قدم الهلال مساعدات ايوائية وغذائية لعائلات نجت من قصف المليشيات الحوثية على حي سكني بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements

ورفد فريق المساعدات الإنسانية في هيئة الهلال ،بخيام إيوائية وسلال غذائية، ست أسر ناجية من قصف المليشيات الحوثية على حي "السبعة" الواقع على أطراف مركز مديرية حيس.

وعبر أقارب الضحايا عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مسارعتها إلى تقديم الرعاية اللازمة لهم بعد أن تقطعت بهم السبل ووجدوا أنفسهم بلا مأوى عقب القصف الحوثي الذي سقط جراءه قتلى وجرحى من ذويهم معظمهم نساء وأطفال..

يأتي ذلك بعد أيام على تقديم مساعدات إغاثية طارئة مماثلة سارعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى تقديمها ل 23 أسرة نجت من قصف المليشيات الحوثية على إحدى قرى مديرية التحيتا بالحديدة سقط جراءه 9 قتلى و11 جريحاً من ذويهم معظمهم نساء وأطفال