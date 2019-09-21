شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تكشف تفاصيل رسالة أمريكية وصلتها بعد هجوم أرامكو(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، السبت، تفاصيل رسالة أمريكية جديدة وصلت طهران، عقب الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" بالسعودية.



وقال موسوي لموقع "خبر أونلاين" المقرب من الحكومة الإيرانية، إن "الرسالة الأمريكية وصلت للرئيس الإيراني حسن روحاني، وتفيد بأن الولايات المتحدة تريد ضرب بضعة مواقع إيرانية"، مضيفا أن "الأمريكان طلبوا من الإيرانيين عدم الرد على هذا الهجوم الأمريكي".

وأوضح موسوي أن "واشنطن تقول في رسالتها إنها ستضرب بعض المواقع، حتى تنتهي هذه الزوبعة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة طلبت من إيران عدم الرد، "لكننا أخبرناهم أننا سنرد الصاع بعشرة"، بحسب تعبيره.



وتابع: "كما قال المرشد خامنئي: قد ولى زمن اضرب واهرب"، مؤكدا أن "الرسالة الإيرانية وصلت للأمريكان، وأعتقد أن الموقف الإيراني هذا وصل لهم، وهم يدركون تماما، أننا جادون في الرد عليهم".