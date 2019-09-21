شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعفي عمالة بعض المنشآت من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات واليمنيون يستبشرون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة “عكاظ” أن الجهات المختصة في السعودية أقرت أخيرا إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات.

ويأتي هذا الإجراء مع قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتنسيق مع وزارتي المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، لخصم تلك المبالغ من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص، إضافة إلى قيام وزارة الصناعة بإيجاد حلول مستدامة تعزز من تنافسية القطاع الصناعي.

وستشكل لجنة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثلين على مستوى عال في وزارتي الطاقة والمياه تكون مهمتهما دراسة تثبيت أسعار مزيج الطاقة والكهرباء والمواد الهيدروكربونية بالمنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وأن تكون أسعار الطاقة للمصانع ذات الاستهلاك الكثيف من الطاقة بما يحقق الأهداف المرجوة حتى عام 2030.

وقد تلقى المغتربون اليمنيون هذا الخبر بالرحابة والفرح، واستبشروا به خيراً في ظل الوضع القائم في البلد.