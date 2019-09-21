شكرا لقرائتكم خبر عن أخر ( تحديث ) ارتفاع جديد لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي وبقية العملات الاجنبية ( قائمة الاسعار المحدثة مساء اليوم السبت ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني مساء السبت ٢١سبتمبر 2019م. لأسعار في صنعاء. البيع 613 إلى 615 ريال. السعودي شراء 159,5 إلى 160 البيع 161 إلى 161,5 ريال. Advertisements الأسعار في عدن. الدولار شراء 610 إلى 613 البيع 615 إلى 617 ريال. السعودي شراء 159,5 إلى 160 البيع 161 إلى 161,5 ريال. الأسعار غير مستقرة وتختلف من لحظة لأخرى

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